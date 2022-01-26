Крымские музеи обжалуют решение амстердамского суда о "скифском золоте"

26 янв. 10:46

Руководство четырех крымских музеев подготовило кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче Украине "скифского золота", которую до 26 января необходимо подать в Верховный суд Нидерландов, - сообщили в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике.

"Меня заверили, что жалоба сегодня будет подана", - рассказала директор музея Татьяна Умрихина, передает "Интерфакс".

Напомним, Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото", которое было направлено на выставку "Крым - золотой остров в Черном море" в голландский музей Алларда Пирсона, принадлежит Украине и должно быть передано Киеву. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляцию, однако апелляционный суд Амстердама в октябре 2021 года суд вынес решение о передаче коллекции Украине. Экспонаты оценочной страховой стоимостью 2 млн евро пока остаются в Нидерландах.