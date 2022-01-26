Матвиенко призвала отказаться от пыток

26 янв. 10:40

Должностные лица, применяющие пытки к заключенным, должны строго отвечать перед законом, заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В цивилизованном обществе пытки - это недопустимо, и мы должны сделать все, чтобы в нашей стране это явление окончательно и бесповоротно ушло в прошлое", - сказала она.

Далее спикер СФ отметила, что сенаторам вскоре предстоит рассмотреть закон об ужесточении наказания за пытки, направленный на искоренение этого явления в системе исполнения наказаний.