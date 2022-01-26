В Казахстане за коррупцию задержали замминистра экологии и экс-оператора утильсбора

26 янв. 10:37

Агентство по противодействию коррупции в Казахстане сообщает о задержании вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева.

Их подозревают в совершении коррупционных преступлений. Местные СМИ сообщают, что Примкулов и Кумаргалиев пытались покинуть страну. Отметим, что Кумаргалиев и Примкулов заняли свои должности в 2019 году.

В настоящее время оба подозреваемых помещены в изолятор временного содержания города Нур-Султан.

"Оператор РОП" являлась уполномоченной правительством организацией, ответственной, в том числе, за взимание утилизационного сбора. По некоторым данным, компания связана с младшей дочерью экс-президента Казахстана Алией Назарбаевой.