Азербайджан и Иран конструируют новый мост сотрудничества

Накануне завершился знаковый визит в Азербайджан министра дорог и градостроительства Ирана, сопредседателя азербайджано-иранской межправительственной Комиссии по экономическому сотрудничеству Рустама Гасеми, и начался он с посещения освобожденных от оккупации территорий в Карабахе.

Самолет с иранской делегацией в понедельник приземлился в Физулинском международном аэропорту, где иранского министра встречал вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев – он и ознакомил иранского гостя с ходом строительных работ по проекту железнодорожной линии Горадиз – Агбенд, являющейся важной частью Зангезурского транспортного коридора, а также с ходом строительства международного аэропорта "Зангилан", нескольких тоннелей в Зангезурском коридоре и железной дороги близ села Джоджуг Марджанлы, отметив, что освобождение территорий от армянской оккупации создало возможности для значительного расширения торгово-экономических отношений с Ираном.

В ближайшее время Карабах станет самым красивым регионом Азербайджана, - отметил вице-премьер Азербайджана, подчеркнув: "Азербайджан в кратчайшие сроки приступил к восстановлению освобожденных территорий. Ведутся работы по восстановлению территорий, строятся автомобильные и железные дороги, а также ведутся работы по восстановлению Зангезурского коридора".

Впечатленный увиденными изменениями иранский министр выразил уверенность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Ираном будет развиваться по нарастающей.

"Мы стали свидетелями тех работ, которые проводит Азербайджан на освобожденных территориях. Мы увидели, что работы идут быстрыми темпами. Наш сегодняшний визит создал основу для подписания в дальнейшем соответствующих документов для сотрудничества.

"Считаю, что открытие новых промышленных зон и парков, расширение торгового потенциала найдут свое отражение в документе, который будет подписан между сторонами. Наши отношения будут развиваться с учетом интересов обеих стран. Также рассматривается вопрос упрощения пересечения границы между нашими странами. В области транспорта мы имеем хороший потенциал для развития сотрудничества", - сказал Гасеми.

К восстановлению освобожденных территорий Азербайджана планируется привлечь и иранские компании. Также планируется, что иранская компания может стать резидентом промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины" – это филиал тебризского тракторного завода "Трактор Сази", - поведал вице-премьер Азербайджана, отметив, что сотрудничество с иранской стороной в сфере транспорта открывает перед Азербайджаном новые возможности.

"Мы вступили в новый формат сотрудничества в новых геополитических реалиях, созданных после освобождения территорий Азербайджана от оккупации. Правительство Азербайджана, несмотря на то, что наши территории были полностью разрушены, проводит политику мира и развития отношений со всеми соседями", - добавил Мустафаев.

С членами иранской делегации в видеоформате пообщался президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, отметив, что он очень рад, что визит начался с освобожденных земель, и члены делегации воочию убедились в том, какая работа проводится руководством Азербайджана и какие возможности появились для регионального сотрудничества после Отечественной войны.

Президент Азербайджана выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем иранские компании приступят к активной работе на освобожденных землях.

"Вчера вы своими глазами увидели разрушения на освобожденных землях. В период оккупации Армения разрушила до основания все наши города и села. Поэтому сейчас на этой обширной территории площадью более 10 тыс кв км началась созидательная работа, но, как видите, это весьма широкомасштабная работа. Сотни городов и сел, можно сказать, стерты с лица земли. Дан старт восстановительным работам, и, как я уже сказал, надеюсь, что иранские компании будут активно участвовать в них", - отметил Ильхам Алиев.

Рустам Гасеми заверил главу Азербайджана в том, что Иран в рамках сотрудничества с Азербайджаном внесет свой вклад в восстановительные работы на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях.

"Уверен, что отношения между народами наших стран будут и впредь развиваться. Иран заинтересован в укреплении связей с соседними странами, в частности, с дружественным Азербайджаном", - сказал Гасеми.

Затем делегация Ирана направилась в Астару, где приняла участие в торжественной церемонии подписания ирано-азербайджанского протокола о строительстве автомобильного моста через Астарачай. Документ подписали заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Хумматов и замминистра дорог и градостроительства Ирана Хейрулла Хадеми.

Как отметил на церемонии закладки фундамента нового автомобильного моста Шахин Мустафаев, строительство нового моста между Ираном и Азербайджаном через реку Астарачай будет способствовать росту грузоперевозок.

"Отсутствие моста на участке Астара (Иран) - Астара (Азербайджан) приводит к образованию больших очередей. Строительство нового моста будет способствовать решению проблем с очередями на этом участке. Кроме того, это поспособствует росту грузоперевозок. В течение этого года планируется сдать в эксплуатацию как астаринский терминал, так и автомобильный мост", - сказал Мустафаев.

Мост над Астарачай будет построен на средства Ирана и Азербайджана, - сообщил Рустам Гасеми, добавив, что строительство моста обеспечит увеличение транзита между двумя странами и в Россию.

Как предусматривается, работы по строительству моста и дорог вокруг него будут завершены в течение одного года.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" экономист Ровшан Ибрагимов, в Азербайджане по достоинству оценили решение Тегерана начать визит министра Гасеми с освобожденных территорий.

"Недаром президент Азербайджана Ильхам Алиев во время онлайн-встречи с Рустамом Гасеми особо остановился на том, иранский министр прилетел именно в международный аэропорт Физули, а также поговорил с ним о строительстве железной дороги до Зангелана. С одной стороны, транспортная инфраструктура – то, что входит в сферу обязанностей Гасеми, поэтому его прибытие в Физулинский аэропорт был ожидаемым. Но с другой стороны, это политический жест Тегерана, ведь Гасеми стал вторым среди официальных лиц государств (после президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана), кто начал визит в Азербайджан с Физули", - сказал он.

"Так Иран показал, что заинтересован в том, чтобы, во-первых, оставить в прошлом риторику, использовавшуюся им в отношении Азербайджана в конце прошлого года. Тогда сложилось недоверие между государствами, но теперь Иран явно пересматривает свои позиции. Также Иран заинтересован в активном участии в строительстве возрождающихся освобожденных территорий Азербайджана, чему и были посвящены переговоры Ильхама Алиева и других официальных лиц республики с Рустамом Гасеми. Уже известно, что одна из иранских компаний будет участвовать в работе промышленного городка, который будет строиться в Физулинском районе", - сообщил Ровшан Ибрагимов.

Безусловно важной была и закладка нового моста через Астарачай. "Благодаря этому мосту будут повышены проходимость и интенсивность грузоперевозок между Ираном и Азербайджаном. Существующей инфраструктуры уже недостаточно для того, чтобы обеспечивать потребность сторон в перевозках. И не стоит забывать, что эти перевозки не ограничиваются лишь азербайджанскими и иранскими компаниями – территория Азербайджана активно используется для транзита грузов между Россией и Ираном. Рост экономического сотрудничества между государствами региона требует совершенствовать транспортную инфраструктуру, причем она в свою очередь будет содействовать дальнейшему росту торговых взаимосвязей и стабилизации отношений", - заключил экономист.