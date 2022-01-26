КЧР обзаведется модернизированной почтой

26 янв. 10:17

Все почтовые отделения в селах Карачаево-Черкесии модернизируют до 2025 года, написал глава республики Рашид Темрезов в Instagram по итогам встречи с директором макрорегиона Северный Кавказ АО "Почта России" Максимом Ткаченко.

Уточняется, что ремонт в первых отделениях почты начнется уже в этом году. Помимо этого, в в регионе создадут собственное отделение спецсвязи. "До 2025 года в Карачаево-Черкесии поэтапно будут модернизированы все отделения почтовой связи, расположенные на селе, в том числе в отдаленной труднодоступной местности. А это — еще более сотни отделений", - говорится в сообщении.