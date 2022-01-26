Снова рекорд: в Грузии выявили 17,5 тыс случаев коронавируса

26 янв. 10:15

За минувшие сутки в Грузии коронавирус подтвердился у 17 530 человек – это суточный максимум с начала пандемии в стране.

Общее число инфицированных, по данным официального сайта StopCov, составило 1 092 684 человека.

За сутки вылечились 5 087 человек, с начала пандемии – 977 832. Умерли за сутки 39 пациентов, за все время - 14 813.

В Грузии за 24 часа провели 78 172 теста, доля инфицированных в общем числе протестированных составила 22,42%.

В карантине находятся 32 человека, в стационарах наблюдается 4 651, в ковид-гостиницах остаются 2 023 человек.