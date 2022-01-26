Минздрав подготовил памятку для заболевших коронавирусом и ОРВИ

26 янв. 10:03

Минздрав России выпустил памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

При бессимптомном течении болезни у привитых или ранее переболевших граждан, лечение не требуется. "Может быть получен листок нетрудоспособности и необходима самоизоляция. Рекомендуется контролировать температуру тела не реже одного раза в сутки", - следует из памятки.

При появлении симптомов ОРВИ и отсутствии результатов ПЦР-теста лицам до 60 лет без хронических заболеваний, следует минимум трижды в день измерять температуру и по возможности измерять уровень насыщения крови кислородом пульсоксиметром два раза в день.

Скорую помощь вызывать рекомендуют привитым или переболевшим гражданам при наличии температуры, одышки и боли в грудной клетке. "Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной, вам трудно дышать и/или уровень сатурации [насыщения крови кислородом] менее 94-95% и/или учащение дыхания, то необходимо позвонить в единую службу "103" для вызова скорой помощи", - говорится в документе.

Дистанционные консультации с медиками рекомендованы, "если у вас повысилась температура выше 38 градусов и сохраняется более двух суток, несмотря на прием жаропонижающих средств", звонить нужно в поликлинику или в единую службу "122".

"Если вы относитесь к группе риска: возраст 60 лет и старше; у вас есть хронические заболевания (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, хронические заболевания почек и печени, иммунодефицитные состояния); у вас есть избыточный вес - лечение вам назначит медицинский работник", - напоминают в Минздраве.

Заболевший ребенок должен оставаться дома, лечение назначит врач, возможно дистанционно.

Заболевшим гражданам, не инфицированным ранее и не прошедшим вакцинацию, необходимо звонить в поликлинику или единую службу 122 для дистанционной консультации с медработником.