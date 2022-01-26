Как Саркисян выбирал время для ухода с президентского поста

Внезапная отставка Армена Саркисяна с поста президента Армении осложнила и без того напряженную обстановку в стране. Решение об уходе держалось в строжайшей тайне, даже члены аппарата президента узнали о нем из материалов СМИ. Оппоненты премьер-министра Армении обвинили Никола Пашиняна в том, что именно он выдавил Саркисяна за пределы армянской политики. В свою очередь, сторонники премьера распространили информацию, согласно которой президент объявил об уходе с поста, находясь за рубежом.

Новость об отставке Саркисяна взорвала информационное пространство республики. Общественность разделилась на два лагеря. Одни поспешили назвать экс-президента трусом и предателем, желающим покинуть Армению, подобно крысе, бегущей с тонущего корабля. Противники Саркисяна припомнили ему его короткий период премьерства в середине 1990-х, который также закончился отъездом за пределы республики, в Великобританию. Другие посчитали экс-президента сторонником настоящей демократии и усмотрели в его решении стремление начать альтернативную политическую борьбу, которой мешала церемониальная должность, занимаемая им в течение трех лет. Так или иначе, уход Саркисяна породил множество вопросов и слухов, вплоть до подозрений, что в скором времени Пашинян начнет активную пропагандистскую кампанию, нацеленную на разоблачение подавшего в отставку президента.

На Западе фигура Саркисяна ассоциировалась с прежней политической элитой. Весной 2018 года, когда президент Серж Саргсян пытался продлить свои властные полномочия в качестве главы Кабмина, Саркисян был приглашен в ряды членов обновленного армянского правительства, чтобы осуществлять функции представительского характера. Дипломат, прекрасно коммуницирующий со структурами диаспоры на Западе, знакомый с мировыми политиками, лишенный политических амбиций, прекрасно подходил на церемониальную должность. Однако революция Пашиняна перевернула политическую действительность с ног на голову, вынудив Саркисяна действовать по ситуации, выказывая лояльность "революционному правительству".

Фактически полномочия Саркисяна завершились тогда же, весной 2018 года, поскольку политическая сила, обеспечивавшая ему персональную неприкосновенность, была низвергнута. С этого момента и вплоть до отставки Саркисян проводил осторожную политику. Уйти вслед за Саргсяном он не мог, ведь не был членом карабахского клана и не был ему обязан. Более того, преждевременный уход Саркисяна мог означать его солидарность с гонимой властью, обрекая президента оказаться в одном ряду с теми, кто был подвергнут люстрации Пашиняна. Опасаясь за свое политическое будущее, президент избрал выжидательную тактику. Своим присутствием в армянской политике, он, как и прежде, не угрожал интересам правящей партии, справедливо полагая, что Пашинян не станет усматривать в его персоне пережиток прошлой администрации, так как опасных врагов у новоизбранного премьера на тот момент было предостаточно.

Последовавшую в 2019 году реформу судебной системы, отставку судей КС и ряда высших военных чинов Саркисян осторожно не поддержал, подчеркнув свой нейтралитет в вопросе принадлежности к какому-либо клану. Тогда внутриполитическая ситуация не позволяла президенту уйти в отставку, так как могла означать поддержку формировавшемуся на тот момент оппозиционному крылу.

Вторая Карабахская война не позволила Саркисяну покинуть занимаемый пост. Уйти в отставку во время войны или сразу после разгрома означало капитуляцию в глазах армянской общественности и предательство армии. В очередной раз президент был вынужден ожидать стабилизации внутриполитической обстановки, не проявляя излишней активности в вопросах послевоенного урегулирования, поддерживая, либо не принимая непопулярные для армянской политики инициативы. Необходимость и целесообразность преодоления транспортной блокады, а также делимитации и демаркации государственной границы практически не комментировались Саркисяном.

Когда стало известно, что Ереван готовится осуществить проект Зангезурского коридора, вопрос признания территориальной целостности Армении и Азербайджана может быть решен, а между Ереваном и Анкарой наметилось сближение, Саркисян, видимо, решил, что наступил наиболее благоприятный момент, чтобы безопасно уйти с политической арены.

Нормализация отношений между Арменией и ее соседями пройдет красной линией по ее многолетней внешнеполитической доктрине и идеологии, побуждая националистов дать генеральное сражение партии Пашиняна, поскольку на кону будет стоять целесообразность сохранения всего националистического крыла армянской политики. В этих условиях Саркисян не сможет поддерживать ранее сохраняемый нейтралитет, поэтому для него было важно уйти именно сейчас.

Опасаясь возможного гражданского противостояния, Саркисян не изменил себе. Как и в ходе кризисных событий 1997-1998 годов, он вновь ушел по-английски, закрепив за собой имидж и репутацию дипломата, готового в любой момент вернуться в Армению на относительно комфортную должность, оставаясь приемлемой фигурой для любого политического режима.