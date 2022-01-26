ВОЗ: недельная заболеваемость COVID-19 в мире установила новый рекорд

26 янв. 9:45

За минувшую неделю более 21 млн человек заразились коронавирусом - это максимум с начала пандемии, сообщает в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Рост заболеваемости в мире с 17 по 23 января составил 5% по сравнению с предшествующей неделей, подтвердились 21 362 288 случаев инфицирования. Также за неделю выросла смертность - зарегистрировано 49 890 летальных исходов, что на 1% больше, чем неделей раньше.

Заболеваемость выроста в Восточном Средиземноморье - на 39%, Юго-Восточной Азии - на 36%, в Европе - на 13%. Меньше заражений фиксируется в Африке - на 31% и в Америке - на 10%.

При этом на Европу приходится 47% всех новых случаев инфицирования в мире, в регионе за семь дней выявили свыше 10 млн случаев заражения. В США за неделю выявили 4 215 852 случая, во Франции - 2 443 821, в Индии - 2 115 100, в Италии - 1 231 741.

Общее число инфицированных в мире с начала пандемии превысило 350 млн и достигло 352 796 704, сообщает ВОЗ. Жертвами пандемии стали 5,6 млн человек.