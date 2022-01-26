Володин назвал цель санкций США против Путина

26 янв. 9:32

Россия при Владимире Путине стала сильной и самостоятельной, выразил мнение председатель Госдумы Вячеслав Володин. Так он прокомментировал слова президента США Джо Байдена о возможных санкциях против российского лидера.

"Все встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им президента России", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Володин пояснил, что "США не устраивает, что при президенте Владимире Путине Российская Федерация стала сильной и самостоятельной".

Далее он обратил внимание на то, что в понимании россиян санкции США будут направлены "не против Путина, а против выбора граждан РФ".