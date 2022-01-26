Антитеррористическая операция проходит в Алматы

26 янв. 9:23

В одном из районов Алматы введен режим антитеррористической операции, происходят задержания.

"Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает o введении режима антитеррористической операции на территории Турксибского района города Алматы в период с 00.00 часов 26 января до 00.00 часов 27 января. В ходе проведенных антитеррористических мероприятий задержаны пятеро лидеров и членов организованной преступной группы, участвовавших с 4 по 6 января в разбойном нападении на государственные учреждения и коммерческие объекты города Алматы", - сообщает городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

У задержанных изъяты пистолеты марки "ПМ", "TT", ружейный обрез, патроны к ним, а также порошкообразное вещество и таблетки со специфическим запахом.

Оперативно-розыскные мероприятия по установлению участников и организаторов массовых беспорядков продолжаются.