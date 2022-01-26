Вслед за блэкаутом в Узбекистане начались проблемы с газом

26 янв. 9:11

После массового отключения электроэнергии в Ташкенте и ряде регионов Узбекистана начались перебои с подачей газа, - сообщает Telegram-канал АО "Худудгазтаъминот" ("Регионгазснаб"), оператора поставок газа в республике.

"В настоящее время в Ферганской долине, Сурхандарьинской и Ташкентской областях, а также в Ташкенте наблюдается снижение поставок природного газа или его отсутствие", - говорится в сообщении в Telegram-канале оператора, передает РИА Новости.

Накануне из-за блэкаута была приостановлена добыча газа и нефти на 64 месторождениях АО "Узбекнефтегаз", что привело к снижению давления в магистральных газопроводах АО "Узтрансгаз" и в местных сетях "Худудгазтаъминот", - отметили в компании.

"Принимаются все необходимые меры для восстановления давления и подачи природного газа потребителям", - добавили в пресс-службе.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне проблемы с электроэнергией вызвали случаи нарушения технологических процессов на действующих газовых месторождениях и нефтеперерабатывающих заводах в стране, что, в свою очередь, привело к снижению добычи газа. Снижение давления газа происходит на тепловых электростанциях, что негативно сказывается на объеме выработки электроэнергии, - пояснили в Минэнерго Узбекистана.