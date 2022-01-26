В Москве плановая госпитализация детей отменена - госпитализация с ковид выросла в 10 раз

26 янв. 9:09

В Москве на три недели закрыли плановую госпитализацию в детские больницы из-за взрывного роста заболеваемости и госпитализации детей с коронавирусом.

"В Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей. За две недели число заболевших детей выросло в 14 раз (с 2 тысс в неделю до 28 тыс), а госпитализации - в 10 раз (их число составляет сейчас 120 детей в сутки)", - сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Около половины госпитализируемых с коронавирусом детей переводятся из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям. "В целях снижения риска инфицирования наиболее уязвимых категорий детей мы приняли решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на три недели", - информирует департамент.

Исключение составляет плановая госпитализация пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также тех, кто срочно нуждается в медицинской помощи.

Взрослым также рекомендуют на фоне стремительного распространения "омикрона" отказаться от плановых визитов к врачам.

"Только за последние две недели число заболевших коронавирусом и ОРВИ выросло в пять раз. <…> В связи с увеличившейся нагрузкой на амбулаторное звено убедительно просим москвичей отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели", - говорится в сообщении столичном Депздрава.