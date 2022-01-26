Узбекистан восстановил электроснабжение на 70%

26 янв. 8:55

Электроснабжение в Узбекистане восстановлено на утро среды на 70%, накануне массовое отключение электричества произошло в Узбекистане, Казахстане и Киргизии.

"Крупные неисправности в системе были устранены, электроэнергия подается в единую энергосеть республики. Электроснабжение восстановлено на 70%", - сообщили "Интерфаксу" в министерстве энергетики Узбекистана.

Восстановить подачу электроэнергии полностью удалось в Ташкенте, в городе возобновило работу метро.

"В первую очередь электроэнергией были обеспечены население и социальные объекты", - подчеркнули в ведомстве. В настоящее время продолжается поэтапный ввод в эксплуатацию энергоблоков тепловых электростанций.

Проблемы с энергией вызвали случаи нарушения технологических процессов на действующих газовых месторождениях и нефтеперерабатывающих заводах в стране. "Это, в свою очередь, приводит к снижению добычи газа. Поэтому на тепловых электростанциях наблюдается снижение давления газа, что негативно сказывается на объеме выработки электроэнергии", - пояснили в Минэнерго Узбекистана.