В Беларусь для совместных учений прибывают российские десантники и истребители Су-35

26 янв. 8:40

В проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси будут участвовать российские десантники, сообщили в министерстве обороны республики.

"В эти минуты эшелон с российскими десантниками, которые прибыли для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси, осуществляет разгрузку на железнодорожной станции "Брест-Южный", - информирует оборонное ведомство в Telegram-канале.

Кроме того, Россия перебазирует на белорусские аэродромы истребители Су-35. "Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы. Во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к последующему вылету и отдыха экипажей", - рассказали в ведомстве.

В Беларуси экипажи Су-35С заступят на боевое дежурство в рамках проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства.

Проверка сил реагирования пройдет в два этапа: до 9 февраля группы войск будут оперативно передислоцированы, а также организуют охрану и оборону важных государственных и военных объектов, воздушной границы, проверят готовность дежурных сил ПВО; с 10 по 20 февраля в Беларуси пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022".