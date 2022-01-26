Гинцбург: необходимо вакцинировать от коронавируса 80% детей

26 янв. 8:23

Для создания коллективного иммунитета к коронавирусу, процент вакцинации среди детей должен быть таким же, как и у взрослых, считает глава центра им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург, пишет "Интерфакс".

"Я на это отвечу, может быть, очень прямо: дети тоже люди и ничем не отличаются - надо вакцинировать те же 70-80%, что и у взрослых. Но вакцинация будет только с согласия родителей, конечно", - сказал он.

По словам ученого, в последнее время дети чаще болеют коронавирусом, это связано с тем, что они непривиты.

"Спутник" детей от 6 до 11 лет может стать доступным весной. "В течение трех-трех с половиной месяцев мы должны пройти путь до окончания второй фазы и временной регистрации с правом гражданского оборота. То есть весной она может стать доступна", - пояснил Гинцбург.

Будут исследованы две концентрации вакцины: 1/5 от взрослой дозы "Спутника V", а также 1/10.

"Посмотрим в ходе клинических исследований, какая наиболее безопасная и эффективная. Если будет выбрана первая концентрация, то это будет просто-таки расширение к показаниям вакцины "Спутник М". А если 1/10, то тогда последует регистрация нового препарата, что займет, по всей видимости, немножко больше времени", - добавил ученый.

"Спутник М" (1/5 дозы взрослой вакцины) зарегистрирован в России 24 ноября, препарат используют для иммунизации подростков 12-17 лет.