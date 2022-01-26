В Казахстане полностью восстановлено внутреннее авиасообщение

26 янв. 8:12

Режим ЧП снят на всей территории Казахстана, в связи с этим полностью возобновлено внутреннее авиасообщение, информирует в среду комитет гражданской авиации республики.

Всего в Казахстане выполняется 605 регулярных рейсов по 57 внутренним маршрутам. Авиарейсы выполняются в соответствии с постановлением главного государственного санврача на транспорте №3 от 13 января.

Пассажиры, которые не смогли улететь в период ЧП, могут оформить возврат полной стоимости билетов, либо бесплатно перебронировать на другие даты по месту их приобретения, отметили в комитете.

Напомним, в начале января в Казахстане начались массовые протесты, до 19 января на всей территории страны действовал режим чрезвычайного положения.