Россияне выбирают Мальдивы для отдыха на День святого Валентина

26 янв. 7:51

В этом году спрос на туры на период празднования Дня святого Валентина (14 февраля) среди россиян вырос на 30% по сравнению с аналогичным допандемийным периодом, следует из результатов исследования туроператора Space Travel, пишет ТАСС.

"Спрос на туры на период празднования Дня всех влюбленных у россиян вырос на 30% по сравнению с допандемийным 2020 годом. Самыми востребованными направлениями на период праздников стали Мальдивы, Сейшелы, Таиланд, ОАЭ, Египет и Турция", - рассказали исследователи. Туристы предпочитают теплые страны с морями, особенно вырос за два года спрос на путевки на Мальдивы - в 2,5 раза. Тур на Мальдивы на одного на неделю в период празднования Дня всех влюбленных обойдется в среднем в 120 тыс рублей.

Туры на Сейшелы стали популярнее в этом года в три раза, средний чек за путевку на одного - 100 тыс рублей. Во столько же обойдется отдых в Таиланде, однако отдых продлится 11 дней.