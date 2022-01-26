Германские СМИ прославили узбекскую хурму 

26 янв. 7:39

Германский тематический сайт Fruchtportal.de посвятил статью хурме из Узбекистана.

В публикации говорится, что за последние три года общая площадь средних и крупных насаждений в регионе выросла на треть, с 604 до 804 га.

"В Ферганской области выращивают более 10 сортов хурмы. Ведущими регионами по производству хурмы являются Алтыарыкский, Кувинский, Ферганский и Бешарыкский", - указывают авторы статьи.

Узбекистан входит топ-5 крупнейших экспортеров хурмы в мире, первое место по экспорту занимает Ферганская область.