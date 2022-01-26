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Легкий мороз ожидается в среду в Москве

Легкий мороз ожидается в среду в Москве

По данным портала "Метеоновости", в среду в столичном регионе будет около пяти градусов мороза, небо начнет проясняться, а давление расти.

"Предстоящим днем погоду в Москве и Московской области будет определять тыловая часть циклона. Атмосферное давление начнет расти и к вечеру повысится до 749 мм ртутного столба. В облаках появятся просветы и местами покружит слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве от 6 до 4 градусов мороза, по области от минус 9 до минус 4 градусов", - сообщают синоптики.

Ветер умеренный, северный, 5-10 м/с.

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