Ученые назвали восемь препаратов для лечения омикрон-штамма

26 янв. 7:05

При лечении нового штамма коронавируса "омикрон" эффективность показали восемь лекарственных препаратов, следует из исследования, проведенного учеными из Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете, пишет Cell Research.

Речь идет о противовирусных препаратах, которые использовались ранее для лечения других штаммов коронавируса. Ученые установили, что что "омикрон" остается чувствительным к следующим препаратам: рибавирин, ремдезивир, фавиправир, EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин.

Омикрон-штамм появился в Южной Африке в середине ноября прошлого года, он крайне заразен и быстро распространился по миру, став доминирующим во многих странах. При этом заболевание "омикроном" протекает легче, чем "дельтой" и редко приводит к пневмонии.