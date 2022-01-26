СМИ: Германия выступает за исключение сферы энергетики из возможных санкций в отношении России

26 янв. 6:54

Правительство Германии настаивает на исключении российского энергетического сектора из списка возможных санкций в отношении финансового сектора РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующие документы.

По данным агентства, в Германии опасаются, что поставки энергоносителей в Европу могут оказаться под угрозой. Отмечается, что для газопровода "Северный поток - 2" исключения делать не планируется.

Власти ФРГ считают, что заморозка Западом российских активов и запрет на проведение транзакций с российскими банками ударит в том числе и по финансовым институтам страны и экономике Европы. Ранее Европа уже понесла издержки после введения санкций США в отношении Ирана. "Такое же обоснование применимо и к отключению российских банков от системы SWIFT", - приводит Bloomberg выдержку из документа.

По данным агентства, другие страны Западной Европы поддерживают позицию Германии.