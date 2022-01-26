Стало известно, сколько россиян планируют сменить работу

26 янв. 6:36

Согласно данным опроса аналитического центра университета "Синергия", почти половина россиян думают о смене работы, пишет РИА Новости.

"Около 27% граждан планируют сменить работу, как только они найдут другое место, 12% хотят уволиться в ближайшие три года, еще 8% надеются найти новую работу менее чем за год", - сообщают аналитики.

Остаться в своей компании более, чем на три года, рассчитывают 30% сограждан, еще 23% - так долго, как получится.

Также исследователи выяснили, как россияне оценивают свою продуктивность. Среднюю оценку своей продуктивности на работе ставят 51% опрошенных, высокую - 40%, низкую - 9%. Мотивации не хватает 62% россиян.

Премии и бонусы за продуктивную работу получает 32% россиян, еще 11% могут рассчитывать на увеличение зарплаты, 9% - на расширение соцпакета, а 8% - на карьерный рост. Методы материальной мотивации персонала не используются в компании, об этом сообщили 28% россиян.