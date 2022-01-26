В Каспийске начал свою работу колл-центр по вопросам COVID-19

26 янв. 4:30

Первый колл-центр по вопросам коронавируса открылся в Каспийске. Волонтеры-медики готовы ответить на вопросы жителей Дагестана при помощи единого номера горячей линии.

"По поручению главы региона Сергея Меликова на базе Каспийского медицинского училища им. А. Алиева открылся единый колл-центр по вопросам коронавируса. Каждый гражданин может обратиться по вопросам новой коронавирусной инфекции, позвонив по единому номеру горячей линии ведомства "122-3", - цитирует ТАСС руководителя пресс-службы администрации города Луизу Ахмедову.

Она отметила, что операторами контактного центра стали волонтеры-медики, команда реагирования на чрезвычайные ситуации дагестанского отделения "Российский Красный Крест" каспийского медицинского училища имени Алиева, прошедшая обучение по вопросам диагностики, профилактики и лечения COVID-19. Стоит добавить, что связаться с колл-центром можно с 09:00 до 18:00. В Минздраве Дагестана подчеркнули, что подобные центры также организованы на базе Даггосмедуниверситета, медицинского колледжа имени Башларова в Махачкале, а также медицинского колледжа в Дербенте.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 355 млн, из них более 5,6 млн человек скончались. В России выявили 11 241 109 случаев заражения.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Дагестане коронавирус диагностировали у 69 853 человек. Справились с болезнью 62 598 жителей региона, умерли - 13 118.