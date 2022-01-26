Зимний гастрофестиваль отменили в Подмосковье из-за "омикрона"

26 янв. 5:25

В этом году гастрономический фестиваль "Русский холодец" в Павловском Посаде решили не проводить из-за распространения омикрон-штамма коронавируса COVID-19.

"Гастрономический фестиваль "Русский холодец", который планировали провести 5 февраля на территории музея "Княжий двор" в Павловском Посаде, отменен из-за угрозы распространения нового штамма коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе комитета по туризму Подмосковья.

На фестивале обычно проводится конкурс различных холодцов и студней, лучшие выбирает компетентное жюри.

Гастрофестиваль планировалось провести в рамках губернаторского проекта "Зима в Подмосковье".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 355 млн, из них более 5,6 млн человек скончались. В России выявили 11 241 109 случаев заражения.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Московской области коронавирус диагностировали у 704 783 человек. Справились с болезнью 618 107 жителей Подмосковья, умерли - 13 118.