Белый дом пригрозил России беспрецедентными последствиями из-за Украины

26 янв. 3:25

Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге для журналистов, что возможная эскалация вокруг Украины обернется для экономики России серьезными последствиями.

По его словам, повышенная волатильность, с которой столкнулись финансовые рынки России в последние дни, не идут ни в какое сравнение с этими последствиями.

"То, что мы видим сейчас, - ничто в сравнении с тем, что постигнет Российскую Федерацию, российскую экономику, если российскому вторжению будет дан ход", - цитирует Прайса РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против президента России Владимира Путина в случае возможного "вторжения" России на Украину.