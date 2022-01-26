УЕФА перечислил "Карабаху" бонусы за выступление в Европе

26 янв. 0:44

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перечислил азербайджанскому "Карабаху" 1 178 200 евро (около 2,2 млн манатов) за выступление в Лиги конференций в сезоне 2021/22.

За победу и ничью в последних трех матчах группового этапа Лиги конференций агдамцы получили 666 тыс евро (чуть больше 1,2 млн манатов). Еще 325 тыс евро (примерно 650 тыс манатов) "Карабах" получил за второе место в группе и выход в стыковые игры.

Кроме того, УЕФА передал азербайджанскому клубу 187,2 тыс евро (около 375 тыс манатов) в виде дополнительных бонусов, передает Azerisport.com.

Напомним, "Карабах" набрал 11 очков в группе H Лиги Конференций и впервые в своей истории и истории азербайджанского футбола завоевал путевку в плей-офф футбольного еврокубка.