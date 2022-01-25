Байден: США не собираются размещать войска на Украине

25 янв. 23:55

Президент США Джо Байден заявил, что США или НАТО не намерены размещать свои войска на Украине.

"У нас нет намерений размещать американские силы или силы НАТО на Украине, но, как я говорил, будут серьезные экономические последствия [для РФ в случае эскалации вокруг Украины]", - цитирует главу Белого дома ТАСС.

Он также отметил, что весь мир ждут огромные последствия, если Россия "вторгнется" на Украину. "Будут огромные последствия, если он [президент России Владимир Путин] вторгнется в <...> целую страну <...>. Для России это будет не только в плане экономических последствий и политических последствий, но будут огромные последствия во всем мире", - поведал Джо Байден.

По его словам, это будет "крупнейшее вторжение со времен Второй мировой войны и, как следствие, оно изменит мир".

Ранее сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью CNN, что Североатлантический альянс не будет размещать войска на Украине.