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Байден: США не собираются размещать войска на Украине

Байден: США не собираются размещать войска на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что США или НАТО не намерены размещать свои войска на Украине.

"У нас нет намерений размещать американские силы или силы НАТО на Украине, но, как я говорил, будут серьезные экономические последствия [для РФ в случае эскалации вокруг Украины]", - цитирует главу Белого дома ТАСС.

Он также отметил, что весь мир ждут огромные последствия, если Россия "вторгнется" на Украину. "Будут огромные последствия, если он [президент России Владимир Путин] вторгнется в <...> целую страну <...>. Для России это будет не только в плане экономических последствий и политических последствий, но будут огромные последствия во всем мире", - поведал Джо Байден.

По его словам, это будет "крупнейшее вторжение со времен Второй мировой войны и, как следствие, оно изменит мир".

Ранее сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью CNN, что Североатлантический альянс не будет размещать войска на Украине.

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