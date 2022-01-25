В Стамбуле продлили закрытие аэропорта до утра среды

25 янв. 23:38

Закрытие аэропорта Стамбула продлено до 11:00 на фоне продолжающегося в городе сильного снегопада. Об этом сообщил источник в авиакомпании, совершающей полеты в аэропорт.

"Мы получили NOTAM (уведомление), согласно которому официальное закрытие аэропорта продлено до 11:00 времени Стамбула", - цитирует его ТАСС.

По словам источника, воздушная гавань будет принимать только приоритетные рейсы и рейсы, ушедшие ранее на запасные аэродромы из-за непогоды в Стамбуле.

Напомним, в последние дни на Стамбул обрушился сильный снегопад. В настоящее время в городе заблокировано транспортное сообщение с аэропортом, пассажиры и персонал не могут покинуть здание. Синоптики отмечают, что неблагоприятная погода может продлиться ещё несколько дней.