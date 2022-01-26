Американцы ждут от Байдена еще более жесткой позиции в отношении Москвы и Пекина

Большинство участников недавнего опроса в США считают Байдена неспособным справиться с усиливающимися проблемами в отношении России и Китая на фоне растущей напряженности с обоими государствами.

54% зарегистрированных избирателей, принявших участие в последнем опросе Harvard CAPS-Harris Poll, результаты которого были предоставлены изданию The Hill, заявили, что Байден не может решить сложные международные проблемы, в частности "защитить Украину от России, а Тайвань - от Китая".

Госдепартамент уже начал эвакуацию семей дипломатов из посольства в Киеве. Администрация Байдена и ее союзники угрожают серьезными экономическим санкциями России, при этом стремление к военному ответу представляется незначительным.

Тем временем Китай проводит собственную политику в отношении Тайваня, поддерживаемого США. В воскресенье Тайвань сообщил, что послал предупреждение 39 китайским самолетам, летевшим в направлении острова. Байден поклялся продолжать оказывать поддержку Тайваню, хотя в ноябре ему пришлось отказаться от своего обещания "встать на защиту острова в случае атаки со стороны Китая".

”Проблемы Байдена усугубились после выхода из Афганистана, который был одобрен только 30% населения. Большинство избирателей сомневаются, что он может решить проблемы с Москвой”, - считает социолог Марк Пенн.

Опрос Harvard CAPS-Harris Poll проводился среди 1815 зарегистрированных избирателей 19-20 января Центром американских политических исследований Гарвардского университета и исследовательской компанией The Harris Poll. Опрос представляет собой онлайн-выборку Harris Panel с учетом демографических данных. Будучи репрезентативной онлайн-выборкой опрос не учитывает доверительный интервал вероятности.