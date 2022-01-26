Турция и Иран решили проблему с газом?

По некоторым данным, национальная газовая компания Ирана уже возобновила поставки газа Турции, приостановленные 19 января из-за технических неполадок. В Турции на несколько дней из-за приостановки поставок иранского газа приостановили работу и работу заводы и фабрики.

Как сообщает Bloomberg, после того как Иран объявил о временном прекращении экспорта природного газа, представители государственной компании-оператора трубопроводов Botas отправились в Тегеран, чтобы решить проблему с поставками, которая спровоцировала самый серьезный за последние десятилетия энергетический кризис в Турции. Турецкому правительству пришлось прибегнуть к трехдневному отключению электричества в индустриальных зонах на три дня.

На промышленность приходится почти четверть объема производства в Турции, около 10% рабочих страны заняты в индустриальных зонах, поэтому перебои в поставках электроэнергии могли привести к общенациональным последствиям. Более половины потребляемой страной электроэнергии производится на газовых электростанциях.

Перерыв в поставках мгновенно привел к негативным последствиям. Многочисленные компании сообщили о перебоях в производстве. По сообщениям турецкой прессы, местное предприятие автопроизводителя Renault SA заявило о прекращении всех операций в Бурсе на 15 дней. Турецкий автомобильный сектор, переживающий непростые времена из-за глобального дефицита чипов, крупнейший источник экспортных доходов страны, на который пришлось 11% экспорта в 2021 году.

Турецкие акции упали, больше всего подешевели активы промышленных предприятий. Базовый индекс Турции Borsa Istanbul 100 упал на 4,95%, едва не спровоцировав панику на рынке. Акции металлургической компании Erdemir подешевели на 5,9%, а нефтепереработчик Tupras потерял 6,3%. Акции производителя стекла Sisecam упали на 5%, а автопроизводителя Ford Otosan - на 6,4%.

”В случае остановки производства затраты никуда не денутся, а у многих промышленных предприятий нет возможности гибкой остановки и последующего перезапуска производства, - пишут аналитики Эсер Оздиль и Мерал Гюльчан в статье для Global Group. - Чтобы полностью удовлетворить спрос в условиях холодной зимы, Botas должен получить два-три спотовых груза, а также использовать все имеющиеся запасы СПГ”.

Перебои в поставках случились в период, когда Турция пытается справиться с растущими ценами на импорт газа в связи с ослабевшей лирой. По данным Energy Exchange Istanbul, по состоянию на январь в турецких хранилищах было 1,2 млрд кубометров газа, что на 18,42% меньше, чем годом ранее.

20 января потребление природного газа в стране достигло рекордного уровня. Энергетические проблемы могут усугубиться, поскольку средняя температура ниже сезонных норм, что приводит к увеличению спроса на газ на фоне прекращения иранских поставок.

Правительство сообщило, что отключения электричества и газа не коснуться граждан страны.

Турция получает газ из Ирана по газопроводу Тебриз-Анкара мощностью 10 млрд кубов в год. По итогам 10 месяцев прошлого года Иран поставил в Турцию 7,782 млрд кубометров газа, обеспечив 16% импорта топлива в страну. Другие поставщики газа для республики — Россия (48%), Азербайджан (16%), а также СПГ из различных источников — 20%. Причем "Газпром" поставляет газ в объемах, покрывающих почти половину потребностей страны, сообщает Oil Сapital.