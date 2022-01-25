Эксперты ВОЗ могут проинспектировать производство "Спутника V" в ближайший месяц

25 янв. 22:58

Комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) может посетить Россию для инспекции вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V" уже в ближайший месяц. Об этом заявил сегодня директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия-24".

"Почему вакцина "Спутник V" до сих пор не получила одобрение международных структур? Ну, мы неоднократно об этом говорили и не хотелось бы возвращаться в преддверии очередной комиссии, которая должна приехать в составе экспертов ВОЗ, насколько я понимаю, в ближайший месяц", - цитирует его ТАСС.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что Москва передала ВОЗ все данные по "Спутнику V".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 355 млн, из них более 5,6 млн человек скончались. В России выявили 11 241 109 случаев заражения.