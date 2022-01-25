Кадыров объяснил свои слова о 300 млрд на содержание Чечни

25 янв. 22:50

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал свои недавние слова о том, что из бюджета на республику ежегодно тратится более 300 млрд рублей.

Он подчеркнул, что речь идет о 375 миллиардах рублей. "Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР, и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте. И я не оговорился, как некоторые это расценили. Повторяю, речь о содержании", - поведал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что представленная сумма совершенно не космическая.

Он также привел данные о кассовом исполнении бюджетов РФ на территории Чечни за 2021 год. Согласно им, всего кассовое исполнение составило 375,7 млрд рублей. Из указанной суммы 102 млрд рублей пришлось на средства федерального бюджета, 105 млрд - на средства, выделенные Пенсионному фонду, 7,2 млрд - на средства, выделенные Фонду социального страхования.Также в общую сумму сходит консолидированный бюджет ЧР (140,2 млрд рублей) и бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования республики (19,4 млрд).

Напомним, накануне Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика получает из федерального бюджета свыше 300 млрд в рублей в год, без этих денег регион не продержится и "трех месяцев".