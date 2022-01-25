В Северной Осетии снова будут производить медь

25 янв. 23:45

Завод "Кристалл" по производству меди высокого качества будет вновь запущен в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Владикавказский завод "Кристалл" отмечает 55-летний юбилей и готовится к запуску производства: на предприятии планируют выпускать медь высокого качества", - говоритяс в сообщении.

Уточняется, что к настоящему времени инвестором проведены все необходимые юридические процедуры.

В настоящее время идет работа по восстановлению и закупке оборудования.

Как отметил гендиректор завода Хайдарбек Бутов, производство начали восстанавливать с плавильного и прокатного цехов, передает ТАСС.