В Сирии объявили полную амнистию для дезертиров

25 янв. 21:52

В Сирии объявлена полная амнистия для граждан, уклонявшихся от воинской повинности на протяжении последних лет. Соответствующий указ издал президент Сирии Башар Асад.

"Президент Асад издал указ о полной амнистии для тех, кто бежал (от воинской службы) внутри страны и за ее пределы до 25 января 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службs президентского дворца.

По условиям амнистии, беглецам, находящимся внутри страны, необходимо в течение трех месяцев явиться с повинной и добровольно сдаться властям. Гражданам, выехавшим за пределы Сирии, предоставляется отсрочка на четыре месяца, передает ТАСС.