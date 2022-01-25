"Талибан"* проводит первые после захвата власти в Афганистане переговоры с европейцами

Представители движения "Талибан"* и западные дипломаты проводят первые официальные переговоры в Европе после того, как в августе военизированная группировка захватила контроль в Афганистане. Встречи за закрытыми дверьми проходят в заснеженных горах над норвежской столицей. The Diplomat пишет, что представители "Талибана"* требуют разморозить афганские $10 млрд, хранящиеся в США и других западных странах, поскольку ситуация в Афганистане чревата гуманитарной катастрофой.

”Мы просим разморозить афганские активы и не наказывать простых афганцев по политическим причинам, - заявил делегат от "Талибана"* Шафиулла Азам. - На фоне голода в условиях суровой зимы, я считаю, настало время для международного сообщества поддержать афганцев, а не наказывать их из-за политических разногласий”.

Накануне переговоров западные дипломаты провели встречу с афганскими активистами движения за права женщин и защитниками прав человека, чтобы ознакомиться с их требованиями и ситуацией в стране. Среди участников встречи были представители ЕС, США, Великобритании, Франции, Италии и Норвегии.

Не сказав ни слова участникам, активистка движения за права женщин Хеда Хамуш, проживающая Кабуле, показала фотографии Таманы Зарьяби Парьяни и Парваны Ибрагимкель, двух женщин, которые были арестованы талибами* на прошлой неделе во время акции протеста против обязательного ношения хиджаба женщинами. С тех пор их никто не видел. Опровергнув обвинения в похищении, Азам заявил, что ”ничего не знает о случившимся”, и предположил, что активистки, вероятно, хотят воспользоваться случаем и попросить убежища.

Трехдневные переговоры начались в воскресенье с прямых встреч между талибами* и представителями гражданских организаций, а в понедельник исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки сообщил журналистам, что встречи с представителями гражданского общества страны по сути не переговоры, а конструктивный обмен мнениями.

Новые власти Афганистана резко критикуются за жесткий подход к вопросам безопасности, подавление протестов женщин с использованием перцового спрея и предупредительной стрельбы, запугивание и избиение журналистов, а также ночные аресты демонстрантов.

"Талибан"* также критикуют за то, что во временном правительстве представлены только мужчины-талибы*. Большинство из них - этнические пуштуны. Многочисленные афганские организации, а также международное сообщество призывает "Талибан"* открыть правительство для других фракций, этнических и религиозных меньшинств и женщин.

Муттаки передал сообщение афганцам и международному сообществу: ”Мы хотим сообщить всем о том, что спустя 40 лет войны афганцы, наконец, живут в мире. Война окончена, настало время для прогресса и экономической активности. Мы хотим, чтобы афганцы были счастливы после стольких лет страданий. Мы стремимся выстроить хорошие отношения с миром, соседними странами и европейскими государствами. Мы уже достигли положительных результатов и значительного прогресса по итогам наших встреч”.

Активист движения за права женщин Махбуба Серадж признала определенный прогресс: ”Да, они к нам прислушиваются, это правда. Мы передали им документ. Заявили о своих желаниях. Они приняли его. И очень серьезно к нему отнеслись”.

Переговоры проходят в критический момент для Афганистана, страдающего в условиях холодной зимы и тяжелого экономического упадка, начавшегося после ухода поддерживаемого США правительства и захвата власти талибами*.

По оценкам международных гуманитарных организаций, около 23 млн человек, более половины страны, переживают серьезных голод, а более 9 млн - на грани голодной смерти. Афганцам приходится продавать свое имущество, чтобы покупать еду, и сжигать мебель, чтобы обогреть жилище. Нередки также случаи продажи детей. ООН обеспечила ограниченную ликвидность средств, что позволило администрации талибов заплатить за импорт, в том числе и электричества.

Учитывая требования "Талибана"а вернуть контроль над финансовыми активами, западные державы, вероятно, будут добиваться соблюдения прав женщин и девочек в Афганистане, а также инклюзивности для этнических меньшинств и религиозных групп.

С момента прихода к власти в середине августа, "Талибан"* ввел множество ограничительных мер, в основном в отношении женщин. Им было запрещено работать в большинстве сфер, кроме здравоохранения и образования. Возможность получать образование была ограничена шестью классами, было также введено требование обязательного ношения хиджаба. Ношение чадры обязательным сделано не было, в отличие от предыдущего прихода "Талибана"* к власти в 1990-х годах.

"Талибан"* усилил давление на правозащитные группы, действующие в стране, а также журналистов: их задерживают и иногда избивают во время освещения демонстраций.

В понедельник спецпредставитель США по Афганистану написал в Twitter, что приветствует переговоры между "Талибаном"* и представителями гражданского общества страны: ”Мы продолжим объективную дипломатию с талибами, учитывая наши тревоги и заинтересованность в стабильном, уважающем права человека и инклюзивном Афганистане”.

*"Талибан" - движение, запрещенное в России