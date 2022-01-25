Зеленский: ситуация на востоке Украины контролируемая

25 янв. 21:48

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение к гражданам страны, в котором сообщил, что ситуация на востоке Украины находится под контролем.

"Верьте Украине и знайте главное, в конце этого дня все, что вам действительно нужно и полезно знать, звучит коротко и просто: за минувшие сутки ситуация на востоке Украины контролируемая", - поведал глава государства.

Он подчеркнул, что войска у границ Украины не исчезли. "Но самое главное - у нас ноль раненых и ноль убитых", - добавил Зеленский.