КЭМЗ будет собирать гидроусилители руля для КамАЗа

26 янв. 1:05

Уже в текущем 2022 году "Кизлярский электромеханический завод (ОАО "Концерн КЭМЗ) поставит ПАО "КамАЗ" установочную партию гидроусилителей руля, изготовленных по заказу автоконцерна, - сообщил генеральный директор предприятия Ибрагим Ахматов.

"С "КамАЗом" у нас серьезный проект - гидроусилители руля. Установочную партию - 30-50 штук - запускаем в этом году, в следующем году мы должны поставить им уже более тысячи единиц", - рассказал Ахматов, передает ТАСС.

Сейчас предприятие разрабатывает и изготавливает пять различных наименований продукции для российского автогиганта, в том числе - педали акселератора и педали тормоза, - привел примеры гендиректор завода.

Начало промышленных поставок КамАЗу планируется в 2023 году.