В СКФУ будут изучать штаммы коронавируса

25 янв. 23:58

В скором времени в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) заработает лаборатория по изучению штаммов коронавируса – ее уже начали создавать совместно с Роспотребнадзором, - сообщили в пресс-центре вуза.

"Исследовательская лаборатория станет крупнейшей на Юге России. …В ней ученые будут проводить анализ информации о существующих и новых штаммах COVID-19, их циркуляции в условиях микрофлоры Северо-Кавказского региона, а также исследовать полезные микроорганизмы, которые будут использованы для получения биологически активных веществ и антигенов для дальнейшей разработки медикаментов", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Лаборатория заработает до конца 2022 года. Ученые крупнейшего вуза Северного Кавказа будут работать на одной площадке с коллегами из Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора.

"Главной задачей лаборатории станет анализ информации о микроорганизмах, опасных для человека, в том числе новых штаммах COVID-19. Пандемия показала нам, что необходимо сплотиться в борьбе с коронавирусной инфекцией", - поведал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, - добавили в пресс-центре СКФУ.