Макрон планирует провести телефонные переговоры с Путиным

25 янв. 20:59

В пятницу, 28 января, состоится телефонный разговор президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Об этом французский лидер сообщил на сегодняшней пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

По словам Макрона, они пройдут в первой половине дня. "Я планирую провести переговоры с президентом России Путиным в пятницу утром. Хотел бы уточнить, что это будет не личная встреча, а именно телефонные переговоры", - цитирует главу французского государства ТАСС.

Он также отметил, что в ходе разговора с российским коллегой намерен обсудить ряд вопросов и получить разъяснение по проблемам, вызывающим озабоченность.