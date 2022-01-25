В Белом доме сообщили о готовности Байдена взаимодействовать с Путиным

25 янв. 20:53

Президент США Джо Байден открыт к взаимодействию с президентом России. Об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Он всегда открыт для взаимодействия на уровне глав государств, он знает, насколько это эффективно. Он разговаривал с президентом Путиным прямо и откровенно много раз, в том числе лично", - цитирует Псаки ТАСС.

При этом она подчеркнула, что решения о новых переговорах лидеров двух стран пока нет. "Я не могу ничего прогнозировать [по поводу их будущих контактов] на данный момент времени", - сказала пресс-секретарь президента США.

Напомним, последние на данный момент телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялись в конце декабря 2021 года.