Кадыров накормил бедных жителей Грозного хлебом и курами

Мэрия Грозного сообщила о том, что более 1200 малоимущих семей республиканской столицы получили продовольственную помощь от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
"Приобретенные за счет средств Фонда продуктовые наборы включали пакеты с курами и свежим хлебом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что продукты были доставлены по адресам сотрудниками городских префектур.
Жители столицы благодарили за поддержку главу Чечни Рамзана Кадырова и Президента РОФ им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырову.