Кадыров накормил бедных жителей Грозного хлебом и курами

25 янв. 21:01

Мэрия Грозного сообщила о том, что более 1200 малоимущих семей республиканской столицы получили продовольственную помощь от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

"Приобретенные за счет средств Фонда продуктовые наборы включали пакеты с курами и свежим хлебом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что продукты были доставлены по адресам сотрудниками городских префектур.

Жители столицы благодарили за поддержку главу Чечни Рамзана Кадырова и Президента РОФ им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырову.