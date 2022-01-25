Гудермес украсил светодиодный экран с разрешением FULL HD

25 янв. 22:25

На площади комплекса "Гудермес Сити" заработал светодиодный экран высокого разрешения FULL HD размером 8х4 метров после соответствующего распоряжения главы Чечни Рамзана Кадырова.

Это самое крупное сооружение такого рода в городе. "На нем будут транслироваться видео о Первом Президенте ЧР, Герое России Ахмате-Хаджи Кадырове, социальные ролики, кадры о истории и культуре, снимки достопримечательностей", - пишет "Грозный Информ".

В пресс-службе администрации Гудермесского района выразили надежду, что новая достопримечательность не оставит равнодушными местных жителей и туристов.