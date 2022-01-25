РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Гудермес украсил светодиодный экран с разрешением FULL HD

Гудермес украсил светодиодный экран с разрешением FULL HD

На площади комплекса "Гудермес Сити" заработал светодиодный экран высокого разрешения FULL HD размером 8х4 метров после соответствующего распоряжения главы Чечни Рамзана Кадырова.

Это самое крупное сооружение такого рода в городе. "На нем будут транслироваться видео о Первом Президенте ЧР, Герое России Ахмате-Хаджи Кадырове, социальные ролики, кадры о истории и культуре, снимки достопримечательностей", - пишет "Грозный Информ".

В пресс-службе администрации Гудермесского района выразили надежду, что новая достопримечательность не оставит равнодушными местных жителей и туристов.

655 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version