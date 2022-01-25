НАТО ответит России на предложения по безопасности на этой неделе

25 янв. 20:45

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире телеканала CNN, что Североатлантический альянс отправит России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности на этой неделе.

"Мы завершаем работу в НАТО над предложениями, письменным документом, который мы направим им позднее на этой неделе. Мы сделаем это параллельно с США", - цитирует главу организации РИА Новости.

Напомним, 17 декабря министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.