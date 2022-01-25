Для несовершеннолетних жителей Санкт-Петербурга введут новые коронавирусные ограничения

25 янв. 20:34

В Санкт-Петербурге на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19 введут новые ограничения для несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

На основании предписания Главного государственного санитарного врача по Санкт Петербургу губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление городского правительства № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Согласно постановлению, с 28 января по 13 февраля несовершеннолетним запрещается посещать зоологические парки, музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность, бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов, крытые ледовые катки, океанариумы, объекты, предназначенные для развлечения и досуга, аттракционы, а также спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия в качестве зрителей.

Кроме того, запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних (за исключением спортивных мероприятий, включенных в календарные планы).

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 355 млн, из них более 5,6 млн человек скончались. В России выявили 11 241 109 случаев заражения.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Санкт-Петербурги коронавирус диагностировали у 939 894 человек. Справились с болезнью 840 927 жителей города, умерли – 29 537.