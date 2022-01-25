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НАТО не собирается размещать войска на Украине

НАТО не собирается размещать войска на Украине

НАТО не будет размещать войска на Украине. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса.

"НАТО не будет размещать боевые части на Украине", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, накануне НАТО опубликовала на своем официальном сайте заявление, в котором говорится о том, что Североатлантический альянс начал приводить свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских военных сил вблизи Украины.

 

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