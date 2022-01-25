В Алматы отменяют режим антитеррористической операции

25 янв. 19:44

В Алматы, Алматинской и Жамбылской областях Казахстана с 26 января отменят режим антитеррористической операции. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности республики.

"Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом информирует о прекращении с 00.00 часов 26 января (21.00 мск 25 января) действия режима антитеррористической операции и критического "красного" уровня террористической опасности в Алматинской, Жамбылской областях и городе Алматы", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале 2022 года в нескольких городах Казахстана прошли акции протеста против повышения цен на сжиженный газ. Республиканское правительство пошло навстречу протестующим и снизило цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр (около 11 центов), но это не остановило протестующих. Постепенно они перешли от экономических требований к политическим. В частности, протестующие призывали к отставке правительства, проведению новых выборов и рассмотрению вопроса о люстрации людей из "клана" бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Постепенно протесты переросли в массовые беспорядки. В ответ власти ввели на 14 дней чрезвычайное положение по всей стране. На фоне беспорядков 6 января ОДКБ по запросу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева направила в страну миротворческий контингент. Согласно последним данным, в ходе протестов в республике погибли 225 человек, пострадали около 4,6 тыс человек.