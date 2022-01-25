Президент Израиля совершит визит в ОАЭ

25 янв. 23:05

Президент Израиля Ицхак Герцог 30 января направится с первым в истории двухдневным официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщила во вторник канцелярия Герцога, уточнив, что здесь он проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

"В ходе визита 30 и 31 января 2022 года президент встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном", - говорится в сообщении.

Это первый в истории визит президента Израиля в Объединенные Арабские Эмираты.