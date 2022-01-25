Россиян снова предупредили о росте цен

25 янв. 19:11

Российское подразделение финской компании, производящей хлебобулочные изделия, Fazer Group предупредило партнеров о повышении отпускных цен на продукцию в феврале с 16 до 30% в зависимости от категории.

Об этом говорится в письме директора по продажам российского подразделения финской компании Анатолия Бренера, передает РБК.

Уточняется, что в том случае, если контрагенты откажутся принять новую стоимость, компания "не сможет гарантировать 100% выполнения заказов по ценам, действующим до 1 февраля 2022 года", пишет РБК.

Уточняется, что цены будут повышаться из-за выросших расходами на сырье, упаковку, производство и реализацию продукции.