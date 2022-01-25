Turkish Airlines возобновили полеты из Стамбула

25 янв. 18:59

Turkish Airlines возобновили авиарейсы из Стамбульского аэропорта, работа которого ранее была приостановлена из-за сильного снегопада. Об этом сообщил генеральный директор компании Билал Экши.

"Мы постепенно начали совершать авиарейсы из Стамбульского аэропорта", - написал Экши на своей странице в социальной сети в Twitter.

В настоящее время в Стамбуле из-за сильного снегопада заблокировано транспортное сообщение с аэропортом, люди не могут покинуть здание. Синоптики отмечают, что неблагоприятная погода может продлиться ещё несколько дней.